Hirschberg-Großsachsen. (vkn) Wenn der Zuspruch so anhält wie am Wiederöffnungstag des Cafés am Turm in Großsachsen, dann dürfte die Zukunft des Begegnungsorts im Seniorenzentrum sicher sein. Die ehrenamtlichen Helfer hatten am Sonntag alle Hände voll zu tun. Die Pforten des Cafés hatten kaum geöffnet, da setzte schon ein reger Besucherstrom ein.

Die Wiedereröffnung wurde durch das ehrenamtliche Engagement der Arbeitsgruppe (AG) "Begegnungsorte" aus der Zukunftswerkstatt Hirschberg möglich. Der erste Öffnungstag am Sonntag war mit einem kleinen Festprogramm mit Musik und Angeboten für Kinder umrahmt.

So traten am späten Nachmittag der Odenwälder Shanty Chor und die Band "The ACP, the acoustic Projekt" auf. Kinder nutzten die bunten Kreiden in der Malecke, und Manfred Maurer, der sich sonst in einer anderen AG der Zukunftswerkstatt engagiert, schuf für die jüngsten Gäste aus Luftballons Figuren. "Das ist mein Hobby, das ich mal für meine Enkelkinder gelernt habe", erzählte er, während er auf Wunsch der neunjährigen Emilia aus einem lang gezogenen Luftballon einen Hund zauberte.

Bürgermeister Ralf Gänshirt freute sich in seinem Grußwort über das ehrenamtliche Engagement so vieler Hirschberger, die unter der Federführung von Philipp Klaus und Agnes Göcke die Wiedereröffnung ermöglicht hätten. Er sicherte dem Cafébetrieb volle Unterstützung zu.

"Jetzt heißt es durchstarten", meinte der Hausdirektor des Seniorenzentrums, Ingo Pregartner. Für ihn stellt die Wiedereröffnung des Cafés den ersten Schritt dar, um das Haus "durch neue Angebote mehr mit der Gemeinde zu verzahnen", wie er der RNZ erläuterte. "Ich bin zuversichtlich, dass wir das Café offenhalten können." Mittelfristig sei als weiteres Angebot des Hauses ein Mittagstisch für Außenstehende angedacht.

Für die ehrenamtlichen Helfer der Initiative "Begegnungsorte" zitierte Agnes Göcke in ihrem Grußwort den französischen Schriftsteller Victor Hugo (1802-1885): "Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist". Der Kreis der Helfer für den Cafébetrieb umfasse aktuell 30 Aktive, so Philipp Klaus. Die Initiative hoffe auf eine stabile Nachfrage und viele Gäste, damit die Öffnungszeiten erweitert werden können. Bisher hat das Café nur an zwei Tagen, sonntags und montags, jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Ein weiteres Ziel sei, möglichst bald nur noch selbst gebackenen Kuchen im Café anzubieten.

Am ersten Tag blieb bei schönem ...