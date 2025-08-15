Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Vor wenigen Tagen berichtete die RNZ über zwei Rote Amerikanische Sumpfkrebse, die sich in Drohhaltung vor einem Spaziergänger in Rot aufstellten. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hatte in diesem Zusammenhang auch mitgeteilt, dass es auch in Hirschberg eine Meldung gegeben habe. Die RNZ hakte noch einmal nach. Tatsächlich