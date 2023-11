Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. So lässig wie geschickt trippelt Giorgio auf der großen roten Kugel und schwingt dabei zwei Tücher. Gegenläufig sogar. Dabei stand der Grundschüler tags zuvor in der Alten Turnhalle in Großsachsen zum ersten Mal in seinem Leben auf dieser Kugel, die in ihrer Abmessung einem Sitzball gleicht.

Beim Mit-Mach-Zirkus, dem langjährigen und stets gut frequentierten Kooperationsprojekt von TV Germania Großsachsen, SG Leutershausen und dem Familienbüro, lernen Kinder nicht nur Balancieren, Jonglieren und Wave-Board fahren. Sie üben sich am Trapez, auf dem Trampolin und auf dem Einrad. Und ganz nebenbei schulen sie dabei ihre Motorik, ihr Gleichgewicht und gewinnen an Selbstvertrauen.

Nicht nur auf dem Trapez schwingen, auch am Trapez hängen, will gelernt sein. Foto: Dorn

Die Ferienwochen an Ostern und im Herbst sind mit ihrer zirkuspädagogischen Ausrichtung beliebt: 31 Kinder im Grundschulalter hatten sich dieses Mal angemeldet, 29 nahmen letztlich teil. "Viele kommen seit Jahren", stellt Corinna Jonas fest. Sie selbst nahm ab sieben Jahren am Mit-Mach-Zirkus teil, den ihre Mutter Barbara zunächst als Wochenprogramm initiiert hatte.

Dann kamen die jeweils einwöchigen Ferien als ganztägige Projekttage hinzu, während der Wochentermin aus Zeitgründen nicht mehr stattfand. Nach einigen Jahren Pause hat die 27-jährige Corinna Jonas im vergangenen Jahr die Leitung übernommen. Mittlerweile zählt das Helfer-Team um Jonas neun Mitglieder, von denen einige selbst "alte" Zirkusschüler sind.

Morgens kommen die Kinder gegen 9 Uhr an, wärmen sich eine Runde auf und besprechen dann mit den Teamern den weiteren Ablauf des Tages. "Am Montag gab es erst einmal ein Zirkeltraining, damit die Kinder alle Disziplinen kennenlernen konnten", schildert Jonas. Gegen zehn, halb elf gibt es Frühstück, danach wird weiter geübt oder die Kinder beschäftigen sich im freien Spiel.

Fünf, sechs von ihnen helfen zur Mittagszeit Margarita Wessel in der Küche: "Das Essen wird frisch gekocht und alles ist vegan", erklärt Corinna Jonas, die ein Studium für Ernährungsberatung absolviert.

Am Ende jeder Woche Mit-Mach-Zirkus steht eine Aufführung für die Angehörigen im Programm. Das Thema ist dieses Mal "Freundschaft", das sich zwischen "Halloween" und "Herbst" durchsetzen konnte. Wie genau die Darbietung am Freitag um 15 Uhr aussehen wird, "das entwickelt sich in Zusammenarbeit mit den Kindern – wir schauen mal, was kommt", sagt Jonas. Gemeinsame Übungen und sich gegenseitig "interdisziplinär" zu helfen, das steht auf jeden Fall im Vordergrund.

Noch einmal zurück zum wachsenden Selbstvertrauen: Giorgio ist einer von denjenigen, die bereits einen Tag nach seiner Premiere auf der Kugel seinen "Führerschein" ablegen kann. Das heißt, er braucht hier keine Hilfe mehr. "Es gibt hier verschiedene Punkte, die die Kinder erfüllen müssen", schildert die Zirkusleiterin. Alleine auf- und absteigen zählt dazu, der sichere Stand sowie Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen mit der Kugel. Dass all dies viel Freude macht, bestätigt ein Bild am Eingang mit einem großen Herzen darauf: "Hir kann man ser viel lernen – viel Spas bei uns", steht dort. Ein schönes Kompliment fürs gesamte Team.

Wer seine Kinder für das Angebot anmelden oder helfen möchte, kann sich für den Termin in den Osterferien unter der Telefonnummer 06201/59824 beim Hirschberger Familienbüro melden.