Hirschberg-Leutershausen. (ans) Am Eingang mit der App den QR-Code scannen – so gelangt man in die "fit+"-Studios. Dieses Franchise-Konzept funktioniert voll digitalisiert, kommt ohne Personal aus und wird es bald auch in Leutershausen geben. Anfang März eröffnen Raphael Reinhardt und sein Geschäftspartner Sebastian Wagner ein solches Fitnessstudio in der ehemaligen Sparkassen-Filiale in der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote