Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. Was war das wieder für ein Auftakt des Stoppelacker-Festivals 2025: Erneut hatte die veranstaltende Familie Reisig ein Schweineglück mit dem Wetter, weshalb Hermann Reisig, der "Herminator", auch einen dicken Gruß an Petrus gen Himmel schickte. Dort ging am Freitagabend in schönster Glut die Sonne gemächlich unter und beleuchtete