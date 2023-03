In einem Lied von Martin Pepper heißt es: "Mein ganzes Sein, tagaus, tagein, ergibt nur Sinn, wenn ich nicht jemand anderes bin." Gottes Ja zu einem selbst mache frei, einfach sich selbst sein zu können. Was einen stark mache, das habe man auch im Konfirmandenunterricht geübt, sagte Tanja Schmidt.

Ihre Gefühle, Angst und Widerwillen, als sich Abraham ungebeten zu ihr legt, spielen keine Rolle. Hagar wird schwanger und empfindet neue Stärke, weil sich ihr Rang durch die Schwangerschaft erhöht. Doch Sara reagiert mit Eifersucht und mit Härte. Hagar erträgt die Misshandlungen nicht länger und flieht in die Wüste. An einer Wasserstelle spricht sie ein Bote Gottes an: "Hagar, Gott hört Dich." Er schickt sie zurück mit dem Versprechen, dass ihr Sohn Ismael zum Stammvater vieler Völker werde.

Das Vorbereitungsteam hatte die Jahreslosung, ausgegeben von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen , gemäß einer Liedzeile leicht abgewandelt und das Wort "sieht" durch "anschaut" ersetzt. Letzteres ist vielleicht zeitgemäßer, doch beide Begriffe meinen dasselbe: Da ist jemand, der mich mit all meinen Facetten wahrnimmt und annimmt. "Du siehst mich – was für ein Ausruf der Freude und Dankbarkeit", sagte die Pfarrerin in der gut besetzten Kirche. Der Vers aus dem ersten Buch Mose, berge eine tiefe Kraft in sich.

Hirschberg-Leutershausen. (nip) "Du bist ein Gott, der mich sieht." Diese Losung, so sagte es Leutershausens evangelische Pfarrerin Tanja Schmidt im "Spätschicht-Gottesdienst" am Sonntagabend, "ist uns ins Gepäck gegeben auf unserem Weg durchs Jahr 2023".

Dabei ist die Geschichte dahinter nicht ohne Zündstoff, birgt sie doch Leid und Kränkungen. Es ist die Geschichte von Hagar, der ägyptischen Sklavin von Sara, die wiederum mit ihrem Mann Abraham – anders als von Gott versprochen – zunächst kein Kind bekommen kann. Hagar wird zur Leihmutterschaft gezwungen. Durchaus üblich zur damaligen Zeit, wie Tanja Schmidt anmerkte. Hagar selbst wird nicht gefragt.

"Einer nimmt sie wahr – danach sehnen wir uns alle, und davon leben wir alle", sagte Schmidt. Das Vorbereitungsteam dieses Spätschicht-Gottesdienstes las Texte und Fürbitten zur Jahreslosung: "Luft zu sein für die anderen, das tut weh. Dann sieh mich an." Es ging auch darum, wie oft wir selbst andere übersehen und darum, dass übermäßiges "Gesehenwerden" auch eine Form von Kontrolle darstellt.

An verschiedenen Stationen konnten die Gottesdienstbesucher dem nachgehen. Ein Brunnen bot Wasser zur Stärkung, an einer anderen Station konnte man aufschreiben, was einen stark macht. Und an einer dritten verbarg sich in einer Art Guckkasten ein Spiegel: "Hier siehst Du, was Gott wichtig ist", lautete die entsprechende Einladung zum Hineinschauen. Und wer wollte, konnte sich ein Kreuz aus Wasser als Segen auf die Stirn zeichnen lassen.

Ganz ausgezeichnet begleiteten die Musiker Hannah Wendel, Peter Reinig, Franz-Ulrich Keppler, Sascha Birkenstock und Sängerin Katrin Birkenstock den Spätschicht-Gottesdienst. Der nächste ist für den 7. Mai geplant.