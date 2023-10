Hirschberg. (ze/ans) "Jörg Büßecker hat sich aus der Gemeinde abgemeldet und kann daher kein Mitglied des Gemeinderats mehr sein", teilte Bürgermeister Ralf Gänshirt zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Dienstag mit. Auf der Homepage der Gemeinde ist neben dem Namen Jörg Büßecker auf der Liste Gemeinderäte vermerkt, dass er bis zum 13. Oktober dem Gemeinderat angehörte.

Bei der Kommunalwahl 2019, die damals noch als "unechte Teilortswahl" stattfand, war Büßecker mit 937 Stimmen als Vertreter Großsachsens für die SPD in den Gemeinderat gewählt worden.

Über die Nachfolge Büßeckers wurde in der Sitzung am Mittwoch noch nicht entschieden. Erst in der Novembersitzung soll der Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss fassen, so Gänshirt. Nachrückerin für die SPD-Fraktion soll Ellen Kneier-Jost werden, die bei der Kommunalwahl mit 836 Stimmen das zweitbeste Ergebnis für Großsachsen erzielte.

Wie die Lehrerin auf RNZ-Anfrage sagte, sei sie bereit, das Amt anzutreten. In der Gemeinde dürfte sie vielen unter anderem noch ein Begriff durch den Verein "Bauernhofkindergarten am Marbacher Hof" sein, der damals aber mit diesem Projekt durch die Ablehnung des Gemeinderats knapp scheiterte.