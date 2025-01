Hirschberg-Großsachsen. (pau) Nicht mal zwei Monate hat sich die Familie rausgenommen, jetzt erwacht der Reisig-Hof schon wieder aus ihrem Winterschlaf. Karin und Hermanns Schwiegertochter Isabella lädt nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr zu ihrer Glühwein-Party ein Und die ganze Familie zieht mit. Am Freitag, 24. Januar, heißt es von 18 bis 23 Uhr auf dem Gelände in der Lobdengaustraße 26 "Glühwein-Beats 2.0".

Mit von der Partie sind auch diesmal Code X – die DJ-Brüder Giancarlo und Daniele Fiorito – die bereits im vergangenen Jahr die Afterwork-Party der selbst ernannten Eventmanagerin musikalisch gestaltet hatten. Mit House und Dance gibt es hier tanzbaren Sound zum Feiern – aber auch zum Plaudern. Die Wärmepilze stehen bereit, der Grill ist angeheizt. "Wir halten am alten Konzept fest. Und freuen uns, mit unseren Gästen ins neue Jahr zu starten", schwärmt Isabella Reisig, die es kaum erwarten kann, dass auf dem Familienanwesen endlich wieder der Bär steppt. Auch kulinarisch hat sie sich was einfallen lassen. "Diesmal haben wir verschiedene Würste auf der Karte", so die Dreifach-Mutter, die damit auf Feuer-, Rinds- und Bratwurst verweist. Die wird selbstverständlich wieder Hofherr Hermann selbst auf dem Grill brutzeln.

Außerdem gibt es belegte Laugenstangen und natürlich Glühwein. Auch Hot-Aperol, Punsch und Softgetränke stehen bereit. Die Getränkeauswahl hat sich Isabella nicht leicht gemacht. "Ich trinke selbst keinen Alkohol", verrät sie. Getränke wie Bier und Wein dürfen bei einer guten Reisig-Party aber einfach nicht fehlen, hat sie gelernt. Musste die die Organisatorin im letzten Jahr noch zittern, ob das Fest gut angenommen wird, ist sie diesmal fast sicher, dass die Menschen Lust haben, mit ihr zu feiern. "Wir freuen uns über den Zulauf. Die Veranstaltungen im vergangenen Jahr waren immer gut besucht", erklärt sie. An diesen Erfolg möchte sie gerne anknüpfen und hat noch viele weitere Konzept-Ideen im Kopf. Dass ihre Schwiegereltern und ihr Gatte bei all dem immer mitanpacken, gibt ihr ein gutes Gefühl und macht stolz. Zusammenhalt wird bei den Reisigs großgeschrieben, und das hat sich bisher – siehe Stoppelacker-Festival – immer ausgezahlt.

Info: Tickets können unter 01516/3603171 vorbestellt werden. Der Eintritt kostet 13 Euro.