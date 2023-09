Der Umzug der "Heisemer Storchekerwe" zog durch Leutershausen (Plus Bildergalerie)

Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. Als der Fußballverein 1922 Leutershausen am Sonntagnachmittag das Kerwedorf an der Martin-Stöhr-Schule betrat, wurde es eng. Und Moderator Walter Brand bat das Kerwevolk darum, doch einmal zusammenzurücken. "So eine große Abordnung gab es noch nie", meinte er. Tatsächlich waren die Fußballer mit rund 150 Leuten am Start – eine erstaunliche