Von Edda Nieber

Hirschberg. "Kerwe ist immer ein Highlight", waren sich die Mitglieder der IG Storchekerwe am Freitagabend einig. "Wir hoffen, dass das Wetter hält", so der Vorsitzende Tobias Rell kurz vor dem inoffiziellen Auftakt des diesjährigen Kerwewochenendes. Doch diese Hoffnung war schon wenige Minuten später bereits Makulatur. Kurz bevor es losgehen und die T-Band den Abend eröffnen sollte, legte ein Gewitter das Treiben auf dem Schulhof der Martin-Stöhr-Grundschule weitestgehend still.

Wer konnte, flüchtete unter das Vordach der Schule oder eines der Ausschankzelte. Kurzerhand wurden Tische verschoben, man rückte zusammen und machte Platz, damit alle ins Trockene kamen. Skeptisch beobachteten Gäste und Veranstalter das Unwetter, auch die Band stand etwas ratlos auf der Bühne.

Dabei hatte der Tag so gut angefangen: Der Aufbau sei zwar immer sportlich, aber habe gut geklappt, so Marco Weber von der Interessengemeinschaft. Die gut 15 Helfenden hätten inzwischen alle ihre Aufgaben. Auch der Sing- und Volkstanzkreis habe mit angepackt, betonte Rell: "Wir unterstützen einander."

Schon lange bevor es losging, war der Schulhof gut besucht und die Schlange vor dem Zelt des Fan-Clubs "Rote Teufel" entsprechend lang. Mit Steaks, Würstchen und Pommes sorgte man für das leibliche Wohl. Ganz nebenbei konnten die frühen Gäste beim Soundcheck bereits eine kleine Kostprobe von dem bekommen, was die T-Band für den Abend geplant hatte. Darauf mussten sie schließlich fast eine dreiviertel Stunde warten, denn auch als der Regen endlich nachließ, musste die Band untätig bleiben, bis die Bühne einigermaßen trocken und nicht mehr rutschig war.

Unter dem Dach machte man sich währenddessen nützlich, putzte Bänke und Tische trocken und baute weiter an. Auch hier halfen alle mit. Jürgen Gustke, Vorsitzender des Sing- und Volkstanzkreises, blieb zuversichtlich, während er das Wasser von den Tischen wischte. "Es wird besser", war er sich sicher. Und er sollte recht behalten. Die bunten Lichterketten unter den Zelten des Fan-Clubs spiegelten sich in den Pfützen wider, und trotz des ungemütlichen Wetters herrschte eine im wahrsten Sinne des Wortes feucht-fröhliche Stimmung.

Als dann die ersten Töne der Band erklangen, schien alles perfekt und der Schauer schnell vergessen. "Die Undichtigkeit ist behoben", freuten sich die Musiker und versprachen, dass verschoben nun einmal nicht aufgehoben bedeutet.

Mit "Down Under" von "Men at Work" und orange-gelbem Licht schafften sie es sogar, für eine gewisse Spätsommerstimmung zu sorgen. Schon bald trauten sich die ersten Gäste unter dem Dach hervor und näher an die Bühne heran. "Wenn der Hof voll ist und die Leute zufrieden sind, macht das die Veranstalter schon stolz", freute sich Weber.

Das Programm

Samstag, 23. September

12.30 Uhr Kerwesupp und Kerwekuchen durch den Elternbeirat des "Storchennests" an der Martin-Stöhr-Grundschule.

15.30 Uhr Umzug zur Kerwe-Eröffnung, Treffpunkt am Rathaus.

16 Uhr Eröffnung der "Heisemer Storchekerwe" im Kerwedorf. Vereidigung der Kerweborschte, Stellen der Kerwefichte, Übergabe von Kerwekuchen und -wein an Bürgermeister Ralf Gänshirt, Grußworte, Eröffnungstanz um die Kerwefichte und Konzert vom Musikverein/Pfarrmusik Dossenheim.

19 Uhr "Partyband Fresh" spielt im Kerwe-Dorf. Mit Bewirtung. Der Eintritt ist frei.

Sonntag, 24. September

Fürs leibliche Wohl im Kerwedorf an der Martin-Stöhr-Schule sorgen der Fanclub Rote Teufel und der SVK Leutershausen. Es gibt Spezialitäten aus der heimischen Küche, Kaffee, Kuchen und Getränke aller Art.

11.30 Uhr Kerwe-Frühschoppen mit der Musikkapelle AM Leutershausen

13.30 Uhr Treffen aller Teilnehmer beim Umzug am Rathaus.

14 Uhr Start des Kerweumzugs durch die Ortsstraßen unter dem Motto: "In Hause is was loos – ma bringe’s uf die Strooß".

Nach dem Kerweumzug im Kerwedorf an der Martin-Stöhr-Grundschule: Kerweredd und Hammeltanz, buntes Programm mit Vorführungen und der Blasmusik aus Schimmeldewog (Unter-Schönmattenwag).

Montag, 25. September

10 Uhr Frühschoppen und Knöchelessen in allen Gasthäusern.

15 Uhr Seniorenkerwe in der Aula der Martin-Stöhr-Grundschule mit dem Kerwevolk, dem Kerweschlackl und dem HaWeWo-Trio.

20 Uhr Abschluss der "Storchekerwe" in allen Gasthäusern. (wabra)