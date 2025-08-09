Samstag, 09. August 2025

zurück
Plus "Hintere Mult" Weinheim

Kritik an juristischem Vorgehen gegen demokratische Beschlüsse

Nach Gerichtsbeschluss: Werden die Regeln der repräsentativen Demokratie geachtet? Das finden die Freien Wähler.

09.08.2025 UPDATE: 09.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 29 Sekunden
Die Hintere Mult in Weinheim. Archivfoto: Dorn

Weinheim. (web) Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat am Mittwoch festgestellt, dass das 2023 eingereichte Bürgerbegehren gegen Gewerbe in der Hinteren Mult voraussichtlich zulässig ist. Gleichzeitig wurde der Stadt vorläufig untersagt, das Bebauungsplanverfahren fortzuführen.

Dazu gingen weitere Stellungnahmen ein.

> Die Freien Wähler (FW): Sie hatten mehrheitlich für die

