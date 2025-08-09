Kritik an juristischem Vorgehen gegen demokratische Beschlüsse
Nach Gerichtsbeschluss: Werden die Regeln der repräsentativen Demokratie geachtet? Das finden die Freien Wähler.
Weinheim. (web) Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat am Mittwoch festgestellt, dass das 2023 eingereichte Bürgerbegehren gegen Gewerbe in der Hinteren Mult voraussichtlich zulässig ist. Gleichzeitig wurde der Stadt vorläufig untersagt, das Bebauungsplanverfahren fortzuführen.
Dazu gingen weitere Stellungnahmen ein.
> Die Freien Wähler (FW): Sie hatten mehrheitlich für die
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+