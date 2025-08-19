Kühe streicheln und Butter schütteln
Ferienkinder erlebten ereignisreichen Tag auf dem Hilsemer Waltershof. Dort wird regionale und ressourcenschonende Landwirtschaft großgeschrieben.
Heiligkreuzsteinach-Hilsenhain. (pau) Zwischen muhenden Kühen, duftendem Heu und einer selbstgemachten Butter auf frischem Bauernbrot – auf dem Waltershof der Familie Ewald in Hilsenhain haben neun Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren einen unvergesslichen Ferientag verbracht. Der Hof, eingebettet zwischen Neckartal und Bergstraße, öffnete seine Tore für neugierige Nachwuchsforscher und
