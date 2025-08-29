Freitag, 29. August 2025

Plus Helferpool des Sportvereins

Keine Lust aufs Ehrenamt? Und doch kann man mithelfen!

Der Sportverein geht neue Wege, die Arbeit auf mehr Schultern zu verteilen, und richtete einen Helferpool ein

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 22 Sekunden
SV-Vorsitzender Hermann Morast zeigt auf seinem Handy den QR-Code, mit dem man sich im Helferpool anmelden kann. Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Es ist bei den Vereinen immer das gleiche Lied: Die viele Arbeit lastet auf den Schultern weniger, denn immer weniger Leute sind bereit, ein Ehrenamt zu übernehmen. Noch nicht mal aus Böswilligkeit oder Trägheit: Viele haben schlicht keine Zeit und haben Scheu, sich langfristig an einen Verein zu binden.

Doch jeder hat irgendwann doch

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
