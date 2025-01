Heiligkreuzsteinach. (lew) "Wer macht bei uns eine solche Sauerei?" Das fragt sich Heiligkreuzsteinachs Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl, nachdem Unbekannte in der öffentlichen Toilette am Karl-Brand-Platz eine Spur der Verwüstung hinterlassen haben. Im Gespräch mit der RNZ ärgert sich die Bürgermeisterin über die "unnötige Zerstörungswut, die am Ende der Allgemeinheit auf die Füße fällt". Den

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote