Heiligkreuzsteinach. (luw) Wer am heutigen Mittwoch dringend Medikamente benötigt, sollte sich frühzeitig nach einer geöffneten Apotheke in der Nähe erkundigen: Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda) ruft wie schon im Juni zum Protest auf, weshalb in Süddeutschland Tausende Apotheken erst am Donnerstag wieder öffnen.

Derweil gehört die Heiligkreuzsteinacher "Apotheke am Markt" zu jenen, die auch heute ganz normal geöffnet sind. Sie ist schließlich die einzige im Odenwaldort, betont Inhaber Heinrich-Eckard Ehmsen auf Nachfrage der RNZ: "Für mich steht die Versorgung meiner Kunden an erster Stelle."

Der bundesweite Protest der Apotheker richtet sich insbesondere gegen die "Sparpolitik" des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach, wodurch nach Angaben der Bundesvereinigung Abda die "wohnortnahe Arzneimittelversorgung gefährdet" würde. So wird die sinkende Zahl von Apotheken im Land insbesondere mit dem seit Jahren nicht erhöhten "Fixum", das zum Ausgleich der fixen Betriebskosten einer Apotheke eingeführt wurde, erklärt: Dieses beträgt aktuell 8,35 Euro, müsste laut Abda aber auf 12 Euro erhöht werden. Auch werden Lauterbachs Pläne zur Schaffung von Zweigstellen kritisiert, in denen auch Pharmazeutisch-Technische Assistenten (PTA) als Vertretung vor Ort beraten könnten: Apotheker kritisieren diese geplanten Stellen als "Pseudo-Apotheken", die zu einer "weiteren Verschlechterung" der Arzneimittelversorgung führen würden.

Dabei erklärt der 63-jährige Apotheker, dass er momentan in einer "speziellen persönlichen Situation" sei – auch weil er als Mieter in der Heiligkreuzsteinacher Apotheke ansässig ist und die Immobilie womöglich verkauft werden solle. Doch auch unabhängig davon will Ehmsen verhindern, dass an diesem Mittwoch möglicherweise ein Kunde vor seiner Tür steht, der dringend auf Arznei angewiesen ist: "Wir haben hier noch ein anderes Verhältnis zu unseren Kunden."

So sei es im "Ballungsraum" für Betroffene leichter, von einer geschlossenen Apotheke auf eine andere auszuweichen, die hingegen geöffnet ist: "Bei uns im ländlichen Raum bedeutet das dann oft lange Fahrtwege", so Ehmsen.

Ohnehin hat er einen differenzierten Blick auf den bundesweiten Protest: "Die Hauptkritik ist völlig in Ordnung." So findet auch er, dass die geplanten Zweigstellen, also "Apotheken ohne Apotheker", "Humbug" seien: Es brauche zwingend auch weiterhin eine fachkundige Beratung vor Ort – auch und gerade im ländlichen Raum, betont er. Auch er habe mit den "üblichen Alltagsproblemen" zu kämpfen, sagt er etwa angesichts wirtschaftlichen Drucks und anhaltender Lieferengpässe: Momentan seien es Augenmedikamente, die kaum verfügbar seien.

Andererseits glaubt Ehmsen "nicht an den Erfolg der Protestaktion", denn: "Wir bekommen zu wenig Unterstützung von Politik und Medien." Apotheker bekämen stattdessen immer wieder zu hören, dass sie "auf hohem Niveau jammern" würden. Doch er erklärt, dass er standardmäßig an sechs Tagen pro Woche arbeite und befürchtet, dass er nicht mit 67 Jahren in Rente gehen kann: "Entweder man ist wirtschaftlich am Ende oder man arbeitet, bis man nicht mehr kann."

Ehmsen wohnt in Wald-Michelbach und sagt, dass er gerne dort eine Apotheke übernehmen würde, die bald schließt: Mangels Personal sei das aber keine Option. In der "Apotheke am Markt" seien zwei Halbtags- und "einige Hilfskräfte" angestellt, berichtet er. Jedenfalls will er aus Loyalität zu seinen Kunden "die Stellung halten"...