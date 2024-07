Heiligkreuzsteinach. (cm) "Er war ein liebenswerter und hochgeschätzter Mensch", sagt Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl über Günther Ewald, dessen Herz für Heiligkreuzsteinach schlug. Seit dem 9. Juli schlägt dieses Herz nicht mehr.

Die Odenwaldgemeinde trauert um ihren Ehrenbürger, der im Alter von 94 Jahren in "seinem" Ortsteil Hilsenhain verstarb. Die Trauerfeier findet am heutigen Mittwoch, 17. Juli, um 15 Uhr auf dem Gemeindefriedhof statt.

Günther Ewald engagierte sich schon früh ehrenamtlich im Gemeinderat – zuerst in der damals noch selbstständigen Gemeinde Lampenhain und nach der Gebietsreform und der Eingemeindung in Heiligkreuzsteinach. Erst nach mehr als 41 Jahren mit großem Engagement schied er im Jahre 2009 aus dem Gremium. Damals wurde er zum Altgemeinderat und Ehrenbürger ernannt.

Über 25 Jahre war Ewald zudem Erster Bürgermeister-Stellvertreter, davon alleine 24 Jahre in der Amtszeit von Ex-Bürgermeister und Ehrenbürger Karl Brand. In diese Zeit fielen viele wichtige Projekte und infrastrukturelle Verbesserungen für die Gemeinde, die Ewald mit vorangebracht hat. Gerade in finanziell besonders herausfordernden Zeiten habe er mit großer Weitsicht agiert und gute Entscheidungen getroffen, so Bürgermeisterin Pfahl.

"Seine ehrliche und aufrichtige Art sowie sein Bemühen um die Belange der Bürgerschaft brachten ihm viel Anerkennung und Wertschätzung ein – auch weit über die Gemarkungsgrenzen hinaus." Sein Handeln sei stets lösungsorientiert und kompromissbereit gewesen. "Den Kontakt in das Rathaus hat er bis zuletzt gehalten."

Günther Ewald war 67 Jahre mit seiner Frau Ruth verheiratet, aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Das Paar hat drei Enkel und drei Urenkel. Über viele Jahre war Ewald als Busfahrer tätig.

Seine große Leidenschaft galt der Blasmusik. So war Ewald 57 Jahre Mitglied im Musikverein der Trachtenkapelle Heiligkreuzsteinach und davon über 30 Jahre im Vorstand tätig, bevor er 2002 zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde. Auch in vielen weiteren Vereinen unterstützte er und war Mitglied.

"Mit Günther Ewald verlieren wir einen außergewöhnlichen Menschen, der bis ins hohe Alter interessiert und aufgeschlossen war", so Pfahl. "Die Gemeinde nimmt tief betroffen Abschied – wir werden Günther Ewald ein ehrendes Andenken bewahren und ihn sehr vermissen."