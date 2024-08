Heidelberg/Region. (hel/bmi/luw) Hausverbot für Handy-Eltern? Freibäder in Leipzig, Freiburg und Worms und Hamburg hatten solche Regeln durchgesetzt, was in dieser Woche für bundesweite Schlagzeilen sorgte.

Landauf, landab wird in immer mehr Freibädern die Benutzung von Handys eingeschränkt oder gar verboten. Einerseits soll damit verhindert werden, dass Menschen heimlich fotografiert werden. Im Fokus stehen aber vor allem Väter und Mütter, die ständig am Handy hängen und so die Aufsichtspflicht für ihre Kinder vernachlässigen.

Hier gehe es um Leben und Tod, sagte Eric Voß von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Er empfiehlt: Ein Mal sollten solche Handyeltern verwarnt werden, "Wiederholungstäter" müssten des Hauses verwiesen werden.

Wie halten es die Freibäder der Region? Die RNZ hat hierzu bei den Bädern in Heidelberg und des Umlands nachgefragt

Sind unachtsame Eltern auch in Heidelberg ein Thema? Laut den Stadtwerken, die die Bäder hier betreiben, ist das Problem noch nicht aufgefallen. Auch gebe es kaum Probleme mit Fotos in den Bädern. Laut Badeordnung ist es nämlich verboten, Badende zu fotografieren. Nur ein Mal musste das Bäder-Team in diesem Jahr einschreiten, um das Fotografieren von anderen Gästen zu unterbinden. Falls so etwas vorkommen sollte, bittet das Bäder-Team darum, informiert zu werden.

Im Neckargemünder Terrassen-Schwimmbad ist der Gebrauch von Handys nicht untersagt, wie Stadtsprecherin Nadine Thiele berichtet. "In Gänze verboten" sei aber das Fotografieren fremder Personen. Dies sei auch in der Badeordnung festgehalten, auf deren Einhaltung die Mitarbeiter des Bads bei Kontrollgängen achten würden.

So würden Badegäste auch nur dann gebeten, ihr Handy einzupacken, sofern sie damit gegen die Badeordnung verstoßen. "Beschwerden oder uneinsichtige Gäste" in Bezug auf diese Regel seien bisher nicht bekannt, so Thiele.

Ähnlich hält man es auch im Leimener Freibad, wie eine dortige Sprecherin erklärt: "Bei uns ist die Handynutzung ganz normal erlaubt." Doch wenn ein Mitarbeiter den Eindruck habe, dass jemand heimlich mit dem Handy filmt, werde eingegriffen. An derartige Fälle in der jüngeren Vergangenheit kann sich die Sprecherin nicht erinnern.

Auch im Bammentaler Waldschwimmbad untersagt die Badeordnung "das Fotografieren und Filmen fremder Personen und Gruppen ohne deren ausdrückliche Einwilligung". Gleichzeitig wird auf eine Videoüberwachung hingewiesen: im Bereich der Eingänge, der Gänge vor den Umkleiden sowie an den Becken und Rutschen.