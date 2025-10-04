Von Felix Hüll

Region Heidelberg. Sie stehen mit ihrem Namen dafür ein. Sie stellen sich Gesprächen oder auch nur Fragen wie "Was? Für die stellst Du Dich zur Verfügung?". Sie kandidieren für so etwas wie für ein Kirchenparlament von unten, das es so seit den 1970er Jahren gibt. Jetzt im Oktober finden für die katholischen Christen in der Erzdiözese Freiburg