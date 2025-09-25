Nußloch. (cm) Heidelberg steckt tief in der Haushaltskrise. Das Karlsruher Regierungspräsidium hat bekanntlich den Haushaltsplan für dieses und nächstes Jahr gekippt und Einsparungen von mindestens 70 Millionen Euro gefordert.

Wie geht es den Kommunen im Umland der Unistadt? Die RNZ hat bei den größten Städten und Gemeinden rund um Heidelberg nachgefragt. Für Nußloch gibt