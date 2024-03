Von Philipp Weber

Weinheim. Weinheim steht vor einem Berg an Investitionen – und will schon 2024 eine ordentliche Etappe zurücklegen. Dass die Fraktionen die Vorhaben mittragen, ging am Mittwoch aus den Reden zur Haushaltsverabschiedung hervor. Alle anwesenden Stadträte stimmten dem Zahlenwerk zu. In der vorhergehenden Abfolge der Haushaltsreden zeigte sich jedoch, wie