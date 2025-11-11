"Mücke" darf auf Gnadenhof in Hessen leben
Dort bekommt das ausgebüxte Tier einen Platz. "Ohne die RNZ wäre es schon geschlachtet". Ein Verein sammelt Spenden.
Von Christoph Moll
Neckargemünd-Mückenloch. Um 15 Uhr begann am Montag für "Mücke" eine ganz besondere Fahrt. Zum zweiten Mal verließ das Rind seinen Heimatstall in Schönbrunn bei Eberbach. Das Ziel war diesmal nicht der Schlachter, sondern ein Gnadenhof in der Nähe der Stadt Alsfeld im hessischen Vogelsbergkreis.
Und als hätte das zwei Jahre alte Masttier dies