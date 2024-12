Dossenheim. (pau) "So, das war’s", sagte eine Dame vor sich hin und erklärte lachend: "Ich bin gerade meine To-Do-Liste im Kopf durchgegangen. Das war jetzt so schön, man trifft so viele Bekannte und schöpft daraus Kraft für alles, was noch auf der Agenda steht." Als eine von unzähligen Dossenheimern hatte sie am Sonntag den Weihnachtsmarkt vor der katholischen Kirche besucht.

Kalt war es an diesem Sonntagnachmittag. Doch das tat der Stimmung keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die Temperaturen verstärkten nur den Geschmack der wärmenden Getränke und ließen die Kassen klingeln. Wie üblich sollte Geld für gemeinnützige Zwecke gesammelt werden.

Luis Lefken von der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) erklärte, das Geld gehe wieder zu gleichen Teilen an Pfarrer Wilfried Woitschek, der in Peru Kindern aus den umliegenden Bergdörfern Unterricht ermöglicht. Die Cesar-Vallejo-Schule werde gerne von der Bergstraße aus unterstützt.

Und auch das Aids- und Waisenkinder-Projekt in Simbabwe in Afrika sei eine Herzensangelegenheit. Hier bestand jahrelang Kontakt zu Schwester Damiane, die in Dossenheim als Hedwig Drechsler bekannt war. "Sie ist zwar mittlerweile verstorben, aber wir tragen ihr Vermächtnis weiter", so Fritz Lorenz, Vorsitzender des Männerkreises.

Während die Jugend mit Johannes Gutfleisch, Fabienne Pfeifer, Florian Wiedmayer und Thomas Müller Crêpes, Punsch und gebrannte Mandeln verkaufte und im Regelbetrieb aus etwa 20 Mitgliedern besteht, konzentrierten sich die Männer auf Deftiges und Glühwein. Auch Dresdner Christstollen stand zum Verkauf. Das habe Tradition, befand Fritz Lorenz, der seine Gruppe auf etwa 55 Mitglieder schätze.

Am mitgliederstärksten offenbarten sich die Frauen der kfd. Über 200 zähle man aktuell. Am Stand hielten derweil Birgit Schlechter, Christine Klermond-Schulz, Klaudia Ruland, Karin Elfner, Doris Brand, Evi Heck, Gabi Markewitt, Ute Zimmermann und Heike Michels die Stellung. Die Frauen verkauften Plätzchen nach alten Familienrezepten, eigens eingekochte Marmelade und gestrickte Socken.

Neben einem Stand der Dossenheimer Vereine durfte auch die Musikkapelle nicht fehlen. Während die Angehörigen Waffeln buken, musizierten die Aktiven. Beispielsweise das Jugendorchester von Miriam Reinhard, welche im Gespräch mit der RNZ nach reiflicher Überlegung "Jingle Bells" zu ihrem Lieblings-Weihnachtslied kürte. Mit von der Partie war auch das Große Orchester von Robin Pfeifer. Die Eröffnung hatte zuvor der Posaunenchor bestritten, während die Zweite Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Michaela Marcolini, sowie der evangelische Pfarrer Matthias Weber die Gäste willkommen hießen. "Weihnachten geht auch ökumenisch", befand da Fritz Lorenz.