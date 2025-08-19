MAFFAYpur trafen den Nerv des Publikums beim Stoppelacker-Festival
Beim Stoppelacker-Festival wähnte man fast Peter Maffay vor sich.
Von Christina Schäfer
Hirschberg-Großsachsen. War er es vielleicht doch selbst, der Peter? Wer am Samstag seine Augen schloss, der konnte sich durchaus bei einem Konzert von Peter Maffay wähnen. Denn die Stimme, die sich hinter dem Reisig-Hof in die Ohren bohrte, sie unterschied sich kaum von der des erfolgreichen Sängers, der seit mehr als 40 Jahren auf deutschen Bühnen
