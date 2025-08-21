Donnerstag, 21. August 2025

Plus Gisela-Mierke-Bad

Schwimmen wird in Eppelheim einen Euro teurer

Der Eintritt ins Gisela-Mierke-Bad wird in zwei Schritten erhöht. Die Räte fordern eine Attraktivitätssteigerung.

21.08.2025 UPDATE: 21.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 45 Sekunden
Jeweils ab Oktober 2025 und 2026 wird der Eintrittspreis ins Eppelheimer Gisela-Mierke-Bad um 50 Cent teurer. Foto: Hüll

Eppelheim. (fhs) Ab Anfang Oktober kostet der Eintritt ins Gisela-Mierke-Bad mehr Geld. Die Stadt Eppelheim erhofft sich damit, wenigstens etwas das Defizit zu senken, das der Badbetrieb kostet. Fürs laufende Jahr rechnet der Kämmerer mit weit über einer halben Million Euro Minus, die Erhöhung bringt aber zweimal jeweils nur geschätzte 7500 Euro. Vor der Mehrheitsentscheidung des Gemeinderats

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Felix Hüll
Stellvertretender Ressortleiter
zu unseren Autoren  
