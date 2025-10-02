Donnerstag, 02. Oktober 2025

Plus Geselligkeit, Gaudi und gute Gastgeber

Das gibt's bei der Edinger Kerwe am Wochenende

4 Tage lang wird gefeiert. Es gibt ein buntes Programm von Freitag bis Montag.

02.10.2025 UPDATE: 02.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 3 Sekunden
Dieses Bild vom Edinger Künstler Georg Mildenberger, der dieses Jahr verstorben ist, stimmt auf die Kerwe ein. Repro: nip

Edingen-Neckarhausen. (nip) In Edingen findet die traditionelle Kerwe spät im Jahr statt – 2025 ist sie automatisch Teil des Jubiläums "50 Jahre Edingen-Neckarhausen". Vier Tage lang, vom 3. bis 6. Oktober, Geselligkeit, Gaudi und gute Gastgeber: Die teilnehmenden Vereine haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um ihre Besucherinnen und Besucher zu verwöhnen.

Was da von Ehrenamtlichen

