Hirschberg. (ze) Nun stehen sie fest: die Parteien und Wählervereinigungen, die am 9. Juni für die Gemeinderatswahl in Hirschberg zugelassen sind. "Wir haben die Listen stichprobenartig geprüft und keine Beanstandungen", gab der Beisitzer im Gemeindewahlausschuss, Eberhard Würtemberger, bei der Sitzung des Ausschusses am Donnerstag grünes Licht für alle eingereichten Wahlvorschläge.

Damit werden CDU, FDP, Freie Wähler, Grüne Liste Hirschberg (GLH) und SPD auf den Wahlzetteln stehen. Auch die Reihenfolge, in der die Parteien beziehungsweise Wählervereinigungen dann aufgelistet sind, legte der Wahlausschuss fest. "Da alle bereits Mitglied im Gemeinderat sind, wird dazu das Ergebnis der letzten Gemeinderatswahl herangezogen", erläuterte Bürgermeister Ralf Gänshirt die Vorgehensweise. Bei der Wahl vor fünf Jahren hatte die GLH die meisten Stimmen bekommen und steht somit auf dem Wahlzettel ganz oben. Danach folgen – entsprechend ihrer Stimmenanteile bei der Kommunalwahl 2019 – Freie Wähler, CDU, SPD und FDP.

Bevor der Gemeindewahlausschuss seine Arbeit aufnehmen konnte, wies Bürgermeister Gänshirt als dessen Leiter die weiteren Mitglieder Michael Frank, Sabine Keuthen-Brand, Edna Meyer, Christian Müller, Hans-Jürgen Rönz, Martina Siefert und Eberhard Würtemberger auf die Pflicht zur Verschwiegenheit hin. Außerdem erklärte er, dass die eingereichten fünf Wahlvorschläge von der Gemeindeverwaltung bereits vorab geprüft und dabei keine Mängel festgestellt worden seien, die zu einer Zurückweisung eines Wahlvorschlags hätten führen können. Ebenso habe es keine Beanstandungen bei den einzelnen Bewerbern gegeben.

"Es ist die anspruchsvollste Wahl in der Vorbereitung und bei der Auszählung", ging Gänshirt auf die Regularien bei der kommenden Kommunalwahl ein. So werde es fünf Wahlbezirke in Leutershausen und vier in Großsachsen geben. Dazu kämen drei Briefwahlbezirke. Das Verfahren bei den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg gilt als komplex: Wähler können nicht nur Parteien ihre Stimmen geben, sondern auch kumulieren und panaschieren und damit einzelne Kandidaten wählen. Dennoch geht Gänshirt davon aus, noch am Wahlabend das vorläufige Endergebnis verkünden zu können. Dazu trage auch bei, dass es bei der kommenden Gemeinderatswahl in Hirschberg keine unechte Teilortswahl mehr gebe, was das Auszählen erleichtere. In diesem Zusammenhang dankte Gänshirt den Wahlhelfern für deren Arbeit.