Neckargemünd. (cm) Mehrere Mütter von Jugendlichen waren in die jüngste öffentliche Sitzung des Gemeinderates gekommen. Sie kritisierten, dass es kaum noch Orte gebe, an denen sich Teenager in der Stadt aufhalten könnten.

"Die Parkplätze des Edeka- und des Rewe-Marktes sind wunderbare Treffpunkte für Jugendliche geworden – ebenso wie der Kinderspielplatz in Kleingemünd", berichtete eine