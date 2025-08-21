Donnerstag, 21. August 2025

Plus Gemeindejubiläum Hirschberg

Auch für den Vereinsabend gibt es Tickets

Für den Auftakt der Feierlichkeiten am 19. September bietet die Verwaltung kostenlose Karten an.

21.08.2025 UPDATE: 21.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 24 Sekunden
Bürgermeister Ralf Gänshirt sowie Dennis Gissel, Daniel Gerngroß und Anna Hardt von DeMi Promotion (v. li.) Anfang Juli bei der Programmvorstellung für das große Festwochenende vom 19. bis 21. September. Foto: nip

Von Annette Steininger

Hirschberg. Unter dem Motto "Zwei Herzen, eine Melodie" wird zum Auftakt des Jubiläumswochenendes gemeinsam mit Hirschbergs musikalischen Vereinen in der Heinrich-Beck-Halle gefeiert. Am Freitag, 19. September, ab 19 Uhr, erwartet die Besucher ein Abend voller Musik, Tanz und Theater. Als ganz besonderen Höhepunkt wird auch der Hirschberger

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
