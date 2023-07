Gaiberg. (fhs) Die Gemeindeverwaltung von Gaiberg hat keine Erklärung dafür, wo 15.000 Liter Wasser – also etwa 100 gefüllte Badewannen – hingekommen sind, die am Freitag, 7. Juli, zwischen 11 und 12 Uhr aus dem Wasserversorgungsnetz in Gaibergs Hochzone entnommen wurden. So viel Wasser kann eigentlich nur mit einem Standrohr von einem Hydranten etwa für Bauarbeiten oder zum Gießen von Bodenplatten gewonnen werden. Leider ist unklar, wer hier "den Hahn aufdrehte". Eine Poolfüllung komme nicht infrage. "Wir haben alles überprüft und haben keinen Hinweis erhalten", erklärt Nina Wesselky aus dem Hauptamt auf Nachfrage. Der unbekannte Grund für den Wasserverlust sei sehr ärgerlich, denn auf den Kosten blieben letztlich alle Bürgerinnen und Bürger sitzen. Die Verwaltung fragt daher, ob jemand am vergangenen Freitag etwas beobachtet hat. Infos werden erbeten unter der E-Mail-Adresse service@gaiberg.de oder unter Telefon 0 62 23 / 9 50 10; gern auch anonym und außerhalb der Öffnungszeiten unter der Durchwahl 95 01 10.