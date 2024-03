Gaiberg. (agdo/cm) Es kommt tatsächlich zur Wende im Streit um das Neubaugebiet "Oberer Kittel/Wüstes Stück": Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung einstimmig, an der bisher in einem sogenannten Heilungsverfahren angestoßenen Planung nicht mehr festzuhalten.

Damit verzichtet die Gemeinde auf einen neuen Bebauungsplan und muss auch keine Ausgleichsmaßnahmen