Von Agnieszka Dorn

Gaiberg. Ein Patent um 100 Jahre alt zu werden, hat Lydia Heuser nicht – vielleicht liegt es aber an der schönen Gaiberger Luft. Am gestrigen Montag feierte Heuser nämlich in der Gemeinde ihren 100. Geburtstag. Zu den Gratulanten gehörten ihre Familie und Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel. Und dass dieser Tag – und auch dieser Geburtstag – ein ganz besonderer ist, war schon von Weitem sichtbar: Vor dem Haus flatterten nämlich Folienballons in Zahlenform und machten auf den seltenen Jubeltag aufmerksam.

Geboren wurde Lydia Heuser am 8. April 1924 bei einer Hausgeburt in Gaiberg. Somit ist sie eine waschechte Einwohnerin des Bergdörfchens. Ihr ganzes Leben hat die fitte Jubilarin im Ort verbracht. Drei Währungen – Reichsmark, Deutsche Mark und Euro – hat sie miterlebt und unter etlichen Bürgermeistern im Dorf gelebt. Und somit auch unter der ersten Bürgermeisterin Gaibergs, die aktuell amtierende Müller-Vogel.

In Gaiberg ging Lydia Heuser zur Schule und arbeitete anschließend auf dem Feld. Das Leben war damals hart und berufliche Möglichkeiten gab es nicht so viele – schon gar nicht als Frau. Zu dieser Zeit hatte Gaiberg um die 800 Einwohner, erinnerte sich Heuser. Nach dem Krieg galten etliche Männer als gefallen oder kamen aus der Kriegsgefangenschaft nicht zurück.

Ihren bereits verstorbenen Ehemann Ludwig lernte die Jubilarin in Heidelberg auf der Hauptstraße vor dem Kino kennen. Er sei ganz Kavalier gewesen und habe sie an jenem Tag zu Bekannten begleitet. Es funkte und beide verliebten sich. Ihr Mann wohnte damals im Heidelberger Stadtteil Neuenheim und lief stets von dort nach Gaiberg zu Heusers Elternhaus, um sie zu sehen – und auch wieder zurück. Denn Übernachtungen waren damals nicht "drin".

Das Paar heiratete 1946 in der katholischen Kirche in Gaiberg. 1947 wurde der Sohn geboren. 1958 baute das Paar im Dorf ein Haus, in dem die Jubilarin noch heute wohnt. Der damaligen Zeit entsprechend kümmerte Heuser sich um ihren Sohn, Haus und Garten. Einen Sohn, drei Enkel und fünf Urenkel hat Lydia Heuser heute und ist ziemlich fit.

Jeden Tag geht sie mit ihren Walking-Stöcken rund um Gaiberg spazieren und erfreut sich an den Menschen und der Natur. Lange war sie auch beim TSV bei der Seniorengymnastik aktiv und hat als junges Mädchen zudem beim katholischen Kirchenchor, den es heute nicht mehr gibt, gesungen.

Der 100. Geburtstag wurde mit der in der Nachbarschaft wohnenden Familie gefeiert und auch Bürgermeisterin Müller-Vogel kam vorbei. Die Rhein-Neckar-Zeitung schließt sich allen Glückwünschen aufs Herzlichste an.