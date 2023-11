Gaiberg. (lesa) Im Wald gibt es so einiges zu sehen. Was Spaziergänger am Sonntag an der Georgshütte sahen, ist an dieser Stelle eher unerwartet und vor allem: unerfreulich. Rund 30 Autoreifen und alte Fliesen waren aufgetürmt, als ein örtlicher Jäger am Sonntagmorgen vorbeikam – und seinen Fund der Gemeindeverwaltung meldete.

"Das muss am Samstag dort abgelegt worden sein", sagt Rathausmitarbeiterin Nina Wesselky. Der örtliche Jäger, der den Müll als Erster bemerkte, sei noch am Samstagabend an der Hütte vorbeikommen. Zu diesem Zeitpunkt habe dort noch nichts gelegen, was an dieser Stelle nicht hingehört.

In der Ortsverwaltung ärgert man sich über den illegalen Müll. Einerseits, weil es bei Weitem nicht das erste Mal ist, dass Unbekannte Abfall im Forst entsorgen. "Das kommt durchaus vor an der Stelle", unterstreicht Wesselky. Und andererseits, weil die Gemeinde den Müll nun wegräumen muss – und die Hinterlassenschaften entsprechend Arbeit und Kosten für das Rathaus bedeuten. Am Montagabend war dies noch nicht geschehen; Wesselky gab aber an, dass die Gemeindeverwaltung sich kümmern werde.

Einen Anhaltspunkt auf die Verursacher des Mülls hat die Verwaltung nicht. Sie hat nun Anzeige bei der Polizei erstattet und macht außerdem in den Sozialen Medien auf das Ärgernis aufmerksam. Das Rathaus ruft Zeugen auf, sich unter Telefon 0 62 26 / 13 36 beim Polizeiposten Meckesheim zu melden.