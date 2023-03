Mit Rod Stewards "Sailing" nahmen die Männerstimmen alle auf die raue See mit, weiter ging es mit dem beliebten Song "What shall we do with the drunken ...

Von Agnieszka Dorn

Wiesloch-Baiertal. Es ging gedanklich auf hohe See. Das Boot namens "Frohsinn 2" war symbolisch schon bereit, das Netz für die Fische ausgebreitet und auch das Paddel stand griffbereit. Ein grandioses Konzert unter der Leitung von Tobias Freidhof und dem Motto "Liebe und Meer" bildete den Abschluss eines besonderen Projekts: "WoMen’s Night" des Männergesangvereins (MGV) "Frohsinn".

Im katholischen Gemeindehaus in Baiertal dokumentierten zum einen die mitreißenden Klänge den Erfolg des Projekts, das der Verein vor etwa zwei Monaten gestartet hatte. Die Stimmung war ebenfalls hervorragend, das Gemeindehaus war proppenvoll, auch von der Empore aus lauschte man den Liedern.

Zum andern bewiesen die vielen neuen Mitwirkenden, dass der Verein alles richtig gemacht hat. Der Chor hatte neue Sängerinnen und Sänger gebraucht und daher das Gesangsprojekt gestartet. Gesucht wurde Verstärkung sowohl für den Männer- als auch für den Frauenchor "Bellacanta".

Das Interesse war enorm, etwa 20 Männer und 30 Frauen schlossen sich dem Projekt an. Während Oberbürgermeister Dirk Elkemann als Zuschauer präsent war, hatte Bürgermeister Ludwig Sauer beim Projekt mitgemacht und stand beim Finalkonzert in einem der gesanglichen Blöcke ebenfalls auf der Bühne.

Thematisch ging es in den Liedern auf’s Meer, aber zudem schwebten auch rote Herzen über der Bühne: Denn die Liebe spielte auch eine große Rolle, etwa im Sinne von Abschied, Herzschmerz und ebenfalls salzigen Tränen. Der Männer- und der Frauenchor sangen abwechselnd und begeisterten durch ihr Können und die Vielfalt der Repertoires. Unterstützt wurden die Ensembles durch Brigitte Becker am Piano und Sven Kummerow mit Perkussion auf dem Cajon.

Den Abend moderierten charmant Silke Greiner und Stefan Weisbarth, in seinen Begrüßungsworte verkündete Johannes Schuppe, der Vorsitzende des MGV, erfreut und voller Stolz den Erfolg des Gesangsprojekts.

Mit Rod Stewards "Sailing" nahmen die Männerstimmen alle auf die raue See mit, weiter ging es mit dem beliebten Song "What shall we do with the drunken sailor". Weiterhin erklangen "Dunkle Augen", "Vive l’amour" und "Wellerman". Die Stimmen klangen voluminös, die Lieder steckten an und verbreiteten durchweg gute Laune. Hie und da wippte man in den Zuschauerreihen den Takt stimmungsvoll mit.

Mit dem Frauenchor Bellacanta wurde es romantisch. "Can’t help falling in love" ursprünglich gesungen vom "King of Rock" Elvis Presley klang verträumt. In nichts nach stand dem "Kann es wirklich Liebe sein" aus dem Musical "König der Löwen". Dabei gab der Frauenchor mit dem Lied "Liebeskummer lohnt sich nicht" einen grandiosen Ratschlag: Es sei doch schade um die Tränen in der Nacht, wie es so schön in dem Song heißt. Ebenfalls waren "You raise me up" und "Run" zu hören.

Das Projekt "WoMen’s Night" sei ein voller Erfolg gewesen, sagte Stefan Weisbarth. Rund zehn Frauen und etwa sieben bis zehn Männer bleiben den Chören weiterhin treu. Ob Bürgermeister Ludwig Sauer dabei bleiben wird, ist ungewiss, denn als Bürgermeister hat er viele Verpflichtungen und wenig Zeit für Proben.