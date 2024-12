Region Heidelberg. (lew) Inzwischen lassen sich die Tage bis Heiligabend an einer Hand abzählen. In der Region rund um Heidelberg weihnachtet es bereits seit Wochen. In Leimen am Georgi-Platz und in Neckarsteinach beim Rathaus werden die Fassaden der Fachwerkhäuser jeweils durch Lichterketten an den umstehenden Bäumen und Straßenzügen angestrahlt.

Ebenso wie in der Vierburgenstadt Neckarsteinach findet sich auch in den Straßen von Neckargemünd das Motiv der Sterne wieder. Ein Stück den Neckar runter fallen die Sterne zwar in ihrer Darstellung etwas anders aus, gleich sind ihnen aber die charakteristischen fünf Zacken.

Sterne finden sich bei genauem Hinsehen auch in den Baumkronen rund um das Bammentaler Rathaus. Dominiert wird die vorweihnachtliche Kulisse hier aber eindeutig von dem prächtig geschmückten kommunalen Christbaum. Weit über Straßen- und Christbaumbeleuchtung hinaus erstrahlt der Wasserturm in Eppelheim. Sein "Körper" wird von einem hell leuchtenden Lichterkleid geschmückt.

In Sandhausen am Lège-Cap-Ferret-Platz scheint es je nach Perspektive gar so als würde die Beleuchtung von der Spitze des dortigen Christbaums direkt in die Beleuchtung der herabhängenden Lichterketten übergehen.

In Meckesheim indes führen die festlich geschmückten Bäume an der Straße einem Boulevard gleich auf den Höhepunkt am Rathaus hin: den dortigen Christbaum. Und in Nußloch wird der Christbaum in der Ortsmitte ebenso von der Beleuchtung der Bäume flankiert.