Mittwoch, 17. September 2025

Plus Freibäder

Die Saisonbilanz fällt mäßig bis gut aus

Der wechselhafte Sommer sorgt für weniger Gäste im Wietalbad. Einen Aufwärtstrend gibt es in Walldorf und Zufriedenheit am St. Leoner See.

17.09.2025 UPDATE: 17.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 29 Sekunden
Ein letztes Mal war das Becken im Wietalbad noch geöffnet, allerdings nicht für Menschen. Nachdem am Sonntag alle Badegäste das Becken verlassen hatten, freuten sich fast 250 Hunde auf die Abkühlung. Foto: Pfeifer

Von Armen Begic

Region Wiesloch. Zum Saisonabschluss baden die Hunde. So ist es Tradition im Wietalbad in Wiesloch. Und sie kamen zahlreich, sagt Michael Pollak, stellvertretender Badeleiter. "Insgesamt waren rund 250 Hunde da und die hatten viel Spaß." Doch das Wetter im Sommer war unbeständig. Die RNZ hat bei den Freibädern und am St. Leoner See nachgefragt, wie die

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Redakteur
zu unseren Autoren  
