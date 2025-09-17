Die Saisonbilanz fällt mäßig bis gut aus
Der wechselhafte Sommer sorgt für weniger Gäste im Wietalbad. Einen Aufwärtstrend gibt es in Walldorf und Zufriedenheit am St. Leoner See.
Von Armen Begic
Region Wiesloch. Zum Saisonabschluss baden die Hunde. So ist es Tradition im Wietalbad in Wiesloch. Und sie kamen zahlreich, sagt Michael Pollak, stellvertretender Badeleiter. "Insgesamt waren rund 250 Hunde da und die hatten viel Spaß." Doch das Wetter im Sommer war unbeständig. Die RNZ hat bei den Freibädern und am St. Leoner See nachgefragt, wie die
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+