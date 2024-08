Von Nicolas Lewe

Neckargemünd. Richtig tragisch hätte eine Begebenheit enden können, die sich in der vergangenen Woche im Neckargemünder Freibad, genauer gesagt im Bereich des Naturbads, abgespielt hat. Ein 85-jähriger Mann bekam im Schwimmbecken eine Panikattacke, geriet mit dem Kopf unter Wasser und drohte zu ertrinken. Nur dank der schnellen Reaktion eines anderen Badegastes ging der Vorfall glimpflich für den 85-Jährigen aus. Das berichtete dessen Ehefrau der RNZ jetzt erst mit einigen Tagen Verspätung – wohl auch weil das Paar etwas Zeit benötigte, um sich von dem Schock zu erholen. Eine namentliche Erwähnung in diesem Zusammenhang sei ihnen unangenehm. Der RNZ sind die Namen bekannt.

Viel wichtiger ist dem Neckargemünder Paar etwas anderes: Auf die Rettungsaktion aufmerksam zu machen und vor allem dem unbekannten Retter Danke zu sagen. Denn eben dieser Dank für die Rettung ihres Mannes, den die regelmäßige Freibad-Besucherin kaum mit Worten auszudrücken vermag, sei in diesem Moment, in dem alle Beteiligten etwas unter Schock standen, viel zu kurz gekommen. Und als man sich wieder einigermaßen sortiert habe und sich ihr Mann bei den schnell zu Hilfe geeilten Mitarbeitern des Bades in Obhut befand, da sei der Lebensretter schon weg gewesen, der ihren Mann mit einem beherzten Sprung ins Becken vor dem Ertrinken bewahrt hatte. Leider, wie die Neckargemünderin bedauert, ohne ihnen oder jemand anderem seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Entsprechende Nachfragen beim Schwimmbadpersonal hätten ergeben, dass der "Schutzengel" ihres Mannes niemandem bekannt sei.

Als langjährige RNZ-Abonnentin habe sie nun die Hoffnung, dass ihr die Leserschaft aus Neckargemünd und Umgebung weiterhilft, den unbekannten Lebensretter zu finden, der sich wohl auch über einen Dank finanzieller beziehungsweise materieller Art freuen darf. Sollte der Mann selbst diese Zeilen lesen, sei er herzlich dazu aufgefordert, sich bei dem Paar zu melden. Der Badeunfall ereignete sich demnach am Mittwoch, 31. Juli, zwischen 12 und 13 Uhr im großen Becken des Naturbads. Den Lebensretter beschreibt die Ehefrau als "mittelalt", zwischen 40 und 50 Jahren, mit blonden Haaren, mittlerer Größe und durchschnittlicher Statur. Dass diese Beschreibung so ungenau sei, müsse man mit der Aufregung in der Situation entschuldigen. Sie habe keine Zeit gehabt, sich weitere Details einzuprägen. Die Neckargemünderin meint aber: "Viele haben das mitbekommen." Sie selbst habe sich zunächst außerhalb des Beckens befunden – ob sie noch schnell genug hätte eingreifen können, bezweifelt sie. Im Gegensatz zu ihr gehe ihr Mann nicht oft ins Schwimmbad. "Er kann nur schlecht schwimmen", bringt es die Seniorin auf den Punkt. Dass er vom niedrigen ins tiefe Wasser kam, sei unabsichtlich passiert. Als er plötzlich keinen Boden mehr unter den Füßen spürte, habe das bei ihm die eingangs erwähnte Panikattacke ausgelöst. Daran, dass es sehr schlimm hätte ausgehen können, hat die RNZ-Leserin keinen Zweifel. "Das war an der Grenze- Das war lebensbedrohlich. Mein Mann drohte unterzugehen."

Neckargemünds Stadtsprecherin Nadine Thiele bestätigte in Rücksprache mit dem Freibad den Vorfall und erklärte: "Auch das Schwimmbadteam und die Stadtverwaltung möchten dem engagierten Helfer herzlich für seinen Einsatz danken." Im Naturbad gebe es einen sehr flachen Einstieg, der gerne auch zum Verweilen genutzt werde und der in den Nichtschwimmerbereich übergehe. Nach einer ersten Absperrung folge der bis zu zwei Meter tiefe Schwimmerbereich mit den Bahnen. Zum Sprungbereich gebe es nach dem Holzsteg eine zweite Absperrung. "Auf die Wassertiefen wird am Beckenrand hingewiesen", sagt Thiele.

Info: Der Lebensretter selbst oder andere Personen, die Hinweise zu ihm geben können, werden gebeten, sich über die Rhein-Neckar-Zeitung mit dem Neckargemünder Paar in Verbindung zu setzen. Möglich ist dies per E-Mail an region-heidelberg@rnz.de