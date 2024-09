Von Volker Knab

Weinheim. "Noch mal ein Looping", stupste ein kleiner Junge seine Mama seitlich an. Mit zusammengekniffenen Augen blickten die beiden auf dem Flugplatz auf der Altau am späten Samstagnachmittag beim Sommerfest des Luftsportvereins Weinheim (LSV) 1932 konzentriert in den Himmel.

Dort drehte gerade Bertram Brecht vom Flugwerk Mannheim in einer Jak