Region Heidelberg. (ugw) Die Feuerwehren der Region sind in den vergangenen Tagen zu einigen kleineren Einsätzen ausgerückt. Eine Zusammenfassung:

> In Dossenheim ging am Samstagmorgen um 4.35 Uhr der Alarm ein: Ein privater Rauchmelder in der Friedrichstraße hatte ausgelöst. Wie die Einsatzkräfte mitteilen, öffneten sie die Tür zur Wohnung, in der sich gerade niemand aufhielt. Im Innern fanden sie keine Ursache für das Auslösen der Anlage. Um 10.05 Uhr ging es dann erneut zu einem piepsenden Rauchmelder in der Fritz-Frey-Strasse in Handschuhsheim. Auch hier wurde kein Auslöser gefunden.

> In Bammental wurde die Feuerwehr mit den Neckargemünder Kameraden am Freitag um 14.49 Uhr in die Brucknerstraße gerufen. Hier galt es nach Angaben der Einsatzkräfte mit der Drehleiter einen Patienten aus einem oberen Stockwerk schonend nach unten zu befördern.

> In Neckargemünd wurde die die Feuerwehr am Donnerstag kurz vor 21 Uhr in die Güterbahnhofstraße alarmiert, wo in einem Gebäude die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. "Nach einer kurzen Erkundung waren keine Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich", teilen die Einsatzkräfte mit.