Region Heidelberg. (luw) Nach Regen und einem kleinen Temperaturabfall meldet sich der Sommer noch mal richtig zurück in der Region. Passend dazu finden auch an diesem Wochenende rund um Heidelberg wieder mehrere Veranstaltungen unter freiem Himmel statt. Ob drinnen oder draußen: Die RNZ fasst soweit bekannt zusammen, was am Samstag und Sonntag, 10. und 11. August, geboten ist.

Dossenheim

> Gockelfest feiert der Kleintierzuchtverein am Samstag und Sonntag auf seinem Gelände in den Massenäckern. Am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr gibt es knusprig frittierte Hähnchen, Bier vom Fass und weitere gekühlte Getränke. Zum Schutz der Tiere wird auf eine Jungtierausstellung verzichtet; für Kinder wird dennoch "was zum Schauen" angekündigt, ebenso wird eine Hüpfburg geboten. Sonntags gibt’s zusätzlich ein Kuchenbuffet.

> Ein "Gottesdienst für Aufgeweckte" findet am Sonntag wieder von 8 bis 8.30 Uhr im Innenhof der evangelischen Kirche statt. Dazu lädt die Kirchengemeinde ein, danach wird Espresso angeboten.

Leimen

> Feuerwehrfest feiert der Löschzug Leimen am Samstag und Sonntag auf seinem Gelände in der Wilhelm-Haug-Straße. Am Samstag beginnt das Programm um 17 Uhr, ab 19 Uhr treten "Kraft und Kraftin" auf, zudem gibt es eine Hüpfburg. Weiter geht’s am Sonntag um 11 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen der Stadt- und Feuerwehrkapelle samt Fahrzeugausstellung – natürlich steht auch die Hüpfburg noch. Zudem zeigen ab 14 Uhr die Jugendfeuerwehr und ab 16 Uhr die aktive Wehr Schauübungen.

> Beim Seefest am Diljemer Waldsee gibt es am Samstag und Sonntag leckeren Fisch wie Zander, Seelachs, Merlan und Forelle. Der Angelsportverein St. Ilgen lädt an beiden Tagen ab 11 Uhr ein; alle Speisen können auch zum Mitnehmen bestellt werden.

> Eine Fotoausstellung unter dem Titel "Afrikas wildes Herz" eröffnet am Samstag um 16 Uhr in der Hauptstraße 22. Zu sehen sind rund 60 Fotografien der in Heidelberg lebenden Fotografin Barbara Reeder. Entstanden sind die Bilder bei ihren zahlreichen Reisen ins südliche Afrika. Nach der Eröffnung ist die Ausstellung auch am Sonntag sowie an den Wochenenden, 17. und 18. August, sowie 24. und 25. August, jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

> Ein sommerlicher Garten-Gottesdienst findet am Sonntag um 18 Uhr im Hof des Hauses Karmel in der Bürgermeister-Lingg-Straße 2 statt. Das Motto des Gottesdienstes lautet "Geh’ aus mein Herz und suche Freud’". Veranstalter ist die katholische Pfarrgemeinde. Ein Bestandteil sollen die Gedanken der heiligen Teresa von Ávila sein.

Lobbach

> Ein Freiluftgottesdienst findet am Sonntag ab 11 Uhr im Lobbacher Wald statt. Veranstaltungsort ist die Schutzhütte am Rad- und Fußweg zwischen Lobenfeld und Waldwimmersbach am Lobbach. Lieder trägt der Männerchor Lobenfeld bei, für Bewirtung sorgt der Angelsportverein Lobbach. Vom Louryplatz in Lobenfeld aus fährt ab 10.30 Uhr ein Shuttle-Bus – und später auch wieder zurück.

Mauer

> Die Führung "Vom Menschen der Urzeit" des Vereins "Homo heidelbergensis von Mauer" findet auch an diesem Sonntag statt. Diesmal führt Sylvia Knörr am Zeitenpfad entlang in das Urgeschichtliche Museum und in die Sandgrube Grafenrain. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Infozentrum des Vereins, Heid’sches Haus.

Meckesheim

> Zur Night of Fire lädt die Feuerwehr am Samstag ein. Das Feuerwehrfest der anderen Art startet um 19 Uhr bei freiem Eintritt auf dem Festplatz. Es gibt "feurige Speisen" vom Holzkohlegrill und für Livemusik sorgt ab circa 21 Uhr die "Louis Trinker Band".

Neckargemünd

> Eine Stadtführung bietet der Kulturverein am Sonntag gemeinsam mit Armin Fenner. Die historische Stadtanlage an den beiden Flüssen Neckar und Elsenz wird ebenso erläutert wie die Berufszweige, die auf Wasser angewiesen sind: die Neckarschifffahrt, die Mühlen und die Gerbereien.

Weiter geht es durch die mittelalterliche Altstadt, vorbei an der alten Stadtmauer, an Kirchen, Fachwerkhäusern und weiteren Baudenkmälern. Treffpunkt für die rund eineinhalbstündige Tour ist um 11 Uhr am Hanfmarkt.

> Musiker Jochen Günther tritt am Sonntag mit seinem Soloprogramm in der evangelischen Kirche Dilsberg auf. Ab 18 Uhr gibt es auf Einladung des Fördervereins der evangelischen Kirchengemeinde Dilsberg zeitlos schöne Songs, etwa von den Beatles und Simon & Garfunkel, dargeboten auf Gitarre und E-Gitarre. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

> Die Burg Dilsberg erkunden können Interessierte wieder am Sonntag im Rahmen einer Führung. Treffpunkt dafür ist um 15 Uhr im Burginnenhof.

Neckarsteinach

> Zum Hirtwegfest lädt die Interessengemeinschaft Hirtwegspielplatz am Samstag ein. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee, Kuchen, Gegrilltes, Handkäs’ "mit Musik", Fassbier, Wein und Unterhaltung von der Guggemusik aus Angelbachtal. Für Kinder werden eine Hüpfburg und ein Zauberer angekündigt.

Nußloch

> Gockelfest feiert der Kleintierzuchtverein am Samstag und Sonntag auf seiner Anlage in der Alten Bruchsaler Straße. Geöffnet ist an beiden Tagen ab 11 Uhr, Frühschoppen mit Livemusik vom örtlichen Musikverein ist am Sonntag von 11.30 bis 13.30 Uhr angesagt. Um 12 Uhr folgt der Fassbieranstich mit dem Präsidenten des Zentralverbands Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter, Bernd Graf.

> Zur Sommerkirche laden die evangelischen Kirchengemeinde Leimen, St. Ilgen, Nußloch und Sandhausen am Sonntag ein. Los geht es um 10 Uhr in der evangelischen Kirche.