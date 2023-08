Weinheim-Wünschmichelbach. (RNZ) In Wünschmichelbach ist er ein Held. Das war Jonas Schröter schon vor seinem zweiten WM-Titel, den er mit der Faustball-Nationalmannschaft jetzt in Mannheim geholt hat. Aber die Goldmedaille vor der Haustür zu gewinnen, mit vielen Fans und der Familie aus dem Odenwald – das war noch mal etwas ganz Besonderes.

Begeistert berichtete Schröter am Sonntag auch OB Manuel Just bei einem Empfang im Vereinsheim des TV Wünschmichelbach von der Atmosphäre, die beim Finale in der SAP-Arena herrschte. Der Faustball-Sport hat dabei an Bekanntheit gewonnen. Das lag auch daran, dass die Region eine Hochburg dieses Sports ist, wie OB Just wusste. Der TSV Pfungstadt, bei dem Jonas Schröter spielt, ist in Deutschland die Nummer eins. Aber auch der TV Wünschmichelbach, wo der 26-Jährige herstammt, ist eine feste Größe. Just, der selbst Leistungssportler im Turnen war und sehr sportbegeistert ist, und der frischgebackene Weltmeister fanden gleich einen guten Draht zueinander.

Ort des Geschehens

Die alten Vereinskameraden des TV empfingen ihren Jonas mit einem Autokorso am Bildstock und fuhren ihn durch Oberflockenbach, Steinklingen und Wünschmichelbach. Just freute sich über die Freundschaft zwischen dem Spitzensportler und seiner sportlichen Wiege. Der Rathauschef bedankte sich dafür, dass Schröter den Namen Weinheims durch internationale Auftritte in die Welt trage, und wünschte ihm sowie den Teams des TV Wünschmichelbach weiterhin viel Erfolg.