Von Benjamin Miltner

Eppelheim. Nicht nur den Bundestag, sondern auch einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin wählen die Eppelheimer in den kommenden Monaten. Darauf wie auf einige Baumaßnahmen blickt die RNZ in der Jahresvorschau – größeren Feierlichkeiten und Jubiläen sowie wichtige Entscheidungen stünden für 2025 nicht an,