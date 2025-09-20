Samstag, 20. September 2025

Plus Eppelheim

Guido Bamberger ist tot

Der Altstadtrat, Pfarrgemeinderat und Vereinsaktive verstarb im Alter von 87 Jahren.

20.09.2025
Guido Bamberger, hier beim DJK-Herbstfest, ist tot. Foto: Lahm

Eppelheim. (fhs) Im Alter von 87 Jahren ist Altstadtrat Guido Bamberger diesen Mittwoch gestorben. Der Handwerksmeister zählte 1984 zu den Mitbegründern der Eppelheimer Bürger-Vertretung (RBV), aus der die Eppelheimer Liste (EL) hervorging. Deren Ehrenmitglied war Bamberger seit 2017.

13 Jahre, 2004 bis 2017 hatte Bamberger dem Eppelheimer Gemeinderat zuerst für die EBV, dann für die

Kommentare
