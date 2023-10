Von Christoph Moll

Eppelheim. Welche Erinnerungen haben Sie an die Rhein-Neckar-Halle? Das wollte die RNZ von ihren Lesern wissen. Bekanntlich wird das marode Bauwerk in zwei Wochen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

Gleich mehrere RNZ-Leser haben Eintrittskarten von großen Konzerten in der Rhein-Neckar-Halle aufbewahrt. Foto: privat

> Jörg Greifenberg aus Neckarsteinach berichtet, dass er im Jahr 1980 aus der DDR übergesiedelt ist. "Dort wurde dank Rias Berlin unter anderem auch AC/DC gehört", erzählt er. Sein erstes Konzert im Westen führte ihn in die Rhein-Neckar-Halle. Dort gastierte am 3. Dezember 1980 AC/DC mit der Vorband Whitesnake für 18 D-Mark Eintritt. Als Erinnerungsstück behielt er bis heute die originale Eintrittskarte, "die einen Ehrenplatz bei mir hat", so Greifenberg.

> Petra Eichenauer aus Lampertheim erinnert sich insbesondere an ein Konzert der Rockband Europe in den 1980er Jahren. Außerdem blieb ihr das Handball-Bundesligaspiel der Rhein-Neckar-Löwen, damals noch SG Kronau-Östringen, gegen Magdeburg im Gedächtnis, das die Gastgeber damals sensationell gewannen. "Die Halle war überfüllt und das Hallendach schien weg zu fliegen", erzählt Eichenauer. "Schade, aber offensichtlich ist sie in die Jahre gekommen."

Foto: privat

> Heide Seifert aus Neunkirchen bei Mosbach erlebte im Jahr 1976 in Eppelheim ihr erstes Konzert. "Die Strecke von fast 40 Kilometern einfach legten wir mit dem Mokick zurück, und ich weiß noch genau, welche Kleider ich damals getragen habe", schreibt sie. "Die bombastische Show meiner Lieblingsband Genesis war sehr beeindruckend." Seit bald einem halben Jahrhundert hält Heide Seifert deshalb die Eintrittskarte für 14 D-Mark in Ehren.

Foto: privat

> Alwin Elsässer aus Sinsheim denkt vor allem an ein großartiges Konzert der irischen Blues-Rock-Legende Rory Gallagher, der in Deutschland durch seine Auftritte in der Samstagabend-Fernsehsendung Rockpalast von 1977 bis 1986 hohe Popularität erlangt habe. "Der irische Antistar, der meist mit kariertem Hemd auftrat, gab auch an diesem Abend mit seiner Drei-Mann-Band bestehend aus Bassisten, Schlagzeuger und eben Rory Gallagher alles", erzählt Elsässer.

Dieser habe nach über zweieinhalb Stunden ein begeistertes Publikum hinterlassen. "Die Eintrittspreise waren damals noch sehr human", sagt der Sinsheimer, der noch ein Ticket von damals aufgehoben hat.

> Christian Praesent aus Heidelberg erinnert daran, dass sehr viele Amerikaner die Rhein-Neckar-Halle mit ihrer Zeit in Heidelberg verbinden: "Es müssen Tausende, wenn nicht Zehntausende sein", meint er. "Am meisten verbinde ich die Rhein-Neckar-Halle mit Konzerten in den 80ern." In der Highschool habe man anhand der Erinnerungsshirts am nächsten Tag ganz genau gewusst, wer am Vorabend mit dabei war.

> Nora Endrich aus Lobbach weiß noch genau, dass "Modern Talking" am 20. Mai 1998 mit der "Back For Good Tour" in Eppelheim zu Gast war. "Über das RNZ-Gewinnspiel hatte ich tatsächlich zwei Karten für dieses Konzert gewonnen und mich voller Vorfreude an besagtem Tag mit meiner Freundin auf den Weg nach Eppelheim in die Rhein-Neckar-Halle gemacht", erzählt sie. "Diesen Tag werde ich nie vergessen!"

> Wolfgang Müller aus Leimen spricht von der "Halle des Hallenhandballs" und erinnert daran, dass Anfang der 70er Jahre der große Wechsel vom Feld- zum Hallenhandball stattfand. "Das Problem damals war: Es gab zu wenige Großsporthallen", so Müller. "Aber dann kam die Rhein-Neckar-Halle und für jeden Handballer war sie die damalige SAP-Arena."

Dort habe nicht nur die Nationalmannschaft gespielt, sondern auch "seine" KuSG Leimen gegen den TV Eppelheim. "Wir spielten damals, noch vor der offiziellen Eröffnung, auf einem provisorischen Holzboden, aber wir waren alle – und sind es auch heute noch – sehr ergriffen, in solch einer tollen Halle spielen zu dürfen", erinnert er sich. Wunderbare Sportmomente seien mit der "besonderen Halle" verbunden.

Foto: privat

> Thomas Schreck aus Sandhausen denkt an großartige Veranstaltungen in den 70er und 80er Jahren. Bis heute hat er Tickets für die Konzerte von "Boston" im Jahr 1979 und "Rainbow" 1980 – eine Zeit, "in der noch ehrliche Rockmusik in Handarbeit gemacht wurde", so Schreck.

Foto: privat

> Natalie Krüpe aus Heidelberg war 1980 in der Rhein-Neckar-Halle auf ihrem allerersten Konzert: "Ich war damals zwölf Jahre alt, wir sahen Udo Lindenberg und es war ein sehr aufregendes Ereignis."

> Nadine Dresleras aus Heidelberg hatte als Schülerin Sportunterricht in der Rhein-Neckar-Halle. "Sie gehört einfach zu Eppelheim", meint sie und denkt auch an Faschingsveranstaltungen, das beliebte "Maibowlen" und Konzerte der "Kelly Family". Sie habe Teile ihrer Jugendzeit dort verbracht. "Diese Halle wird fehlen", so Dresleras.

> Isabella Strauch aus Eppelheim erinnert an die Kegel-Weltmeisterschaft, die 1974 ausgetragen wurde. "Dieses hervorragende, erfolgreiche und große Ereignis darf nicht vergessen werden", schreibt sie. "Ausrichtender Verein war der Keglerverein 1962 Eppelheim." Alle Mitglieder seien involviert gewesen.