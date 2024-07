Von Agnieszka Dorn

Eppelheim. Ganz Eppelheim war auf den Beinen – zumindest gefühlt lässt sich das zum ersten Bürgerfest im Hof der Theodor-Heuss-Schule vor der Rudolf-Wild-Halle so sagen. Am Samstagnachmittag hatte es begonnen und es dauerte bis in den späten Abend. Das neue Bürgerfest hat das bisherige Stadtfest abgelöst, das vor Corona 2019 letztmals stattgefunden