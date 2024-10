Heiligkreuzsteinach-Eiterbach. (ths) Am heutigen Donnerstag feiern Otto und Anneliese Mahler im Linsenbuckelweg in Eiterbach ihre Eiserne Hochzeit. Der aus einer Heidelberger Kaufmannsfamilie Stammende lernte die Sudetendeutsche im Café "Schafheutle" ein knappes Jahr vor ihrer Hochzeit kennen. "Es war Liebe auf den ersten Blick", betont der mittlerweile 91-jährige gelernte Bürstenmacher. 65 Jahre ist es her, dass er mit seiner ein Jahr jüngeren Frau die Stufen zum Standesamt in Heidelberg erklomm und wenig später die Glocken der katholischen Bonifatiuskirche in der Weststadt erklangen.

Zuvor lernte er bereits die gesamte sudetendeutsche Linie der ausgebildeten Köchin kennen, die aus gesundheitlichen Gründen aber umsattelte. Ende der 1980er-Jahre löste der Jubilar auch den elterlichen Betrieb auf, nachdem er bereits seit 1972 ein eigenes Domizil in Eiterbach besessen hatte, das er mit seiner Frau und mit seinem Sohn Rüdiger, der die Zweisamkeit beendete, fertigstellte. Davor lebten sie in Langenthal bei Hirschhorn, in Heidelberg und in Eberbach.

"Wir besitzen eine unterschiedliche Mentalität", meinte der Senior zum Geheimnis der langen Ehegemeinschaft, weil er sich "eher ruhig und sie sich spontan" zeige. Deshalb gestalte sich das Leben "nie langweilig", zumal die "Zeit rennt und wir mitrennen", sagt er voller Überzeugung. "Unsere Gespräche verliefen nur auf Augenhöhe", fügt die 90-Jährige hinzu, die aufgrund der "vielen Arbeit" jetzt Gehhilfen benötigt.

Er hat auch einige gesundheitliche Blessuren, da die Einsicht reifte, "dass wir nur Menschen sind". Heute gehen die beiden selbsterklärten "Methusalems" nicht mehr in Urlaub, sondern bewegen sich im Grünen "rund um das Haus", da "wir in einer schönen Gegend wohnen" und "für Frieden in der doch so konfliktreichen Welt" eintreten, benennt der Pfeifenraucher die Problemkreise des Alterns, angesichts dessen man "einfach nicht mehr mit dem Auto fährt".

Er zitiert lieber aus seinen Gedichten und den vielen Kurzgeschichten, die er bis zu seinem 80. Lebensjahr verfasste, während sie "noch jeden Tag genießen" will. Dazu gehört auch die Feier am Samstag im "engsten Familienkreis", die im Esszimmer des Hauses stattfindet. Bestens versorgt fühlen sich die beiden, auch wenn das "Essen auf Rädern" kommt und sie zusätzlich auf ihre praktische Veranlagung hinweist.

Stolz erwähnt Mahler auch das Familienwappen, da die "Vorfahren wohl von einem Rittergeschlecht abstammen", so seine Interpretation. Dann gibt es noch ein Naturbild von Johann Caspar Friedrich und Blumen in dem schön eingerichteten Zimmerchen, wo das RNZ-Gespräch stattfindet. Logischerweise folgt jetzt ein großer Gratulationsreigen, der an diesem Donnerstag zu erwarten ist. In diesen reiht sich die RNZ selbstredend ein und wünscht von Herzen alles Gute.