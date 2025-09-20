Boulefreunde Wiesloch feierten 25. Jubiläum
13 Mitglieder hatten sie am Anfang im Jahr 2000. Mittlerweile sind es 180 "Freunde" – der zweitgrößte Bouleverein des Landes – die sich leidenschaftlich für ihren Verein einsetzen.
Von Hans-Dieter Siegfried
Wiesloch. Sie sind der zweitgrößte Bouleverein in Baden-Württemberg: Bei den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen des Vereins verkündete Vorsitzender Herbert Gressler dies voller Stolz. Er ging, nach der offiziellen Begrüßung der zahlreichen Gäste, auf die Historie des Vereins ein und blickte auf die Anfänge im Jahr 2000 zurück.
