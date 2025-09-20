Samstag, 20. September 2025

zurück
Plus Eine Erfolgsgeschichte

Boulefreunde Wiesloch feierten 25. Jubiläum

13 Mitglieder hatten sie am Anfang im Jahr 2000. Mittlerweile sind es 180 "Freunde" – der zweitgrößte Bouleverein des Landes – die sich leidenschaftlich für ihren Verein einsetzen.

20.09.2025 UPDATE: 20.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 5 Sekunden
Auf ihrer 2011 eingeweihten Anlage feierten die Boulefreunde Wiesloch ihr 25-jähriges Bestehen. Auf dem Festprogramm standen auch Ehrungen der Gründungsmitglieder um den Vorsitzenden Herbert Gressler (rechts). Foto: Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Sie sind der zweitgrößte Bouleverein in Baden-Württemberg: Bei den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen des Vereins verkündete Vorsitzender Herbert Gressler dies voller Stolz. Er ging, nach der offiziellen Begrüßung der zahlreichen Gäste, auf die Historie des Vereins ein und blickte auf die Anfänge im Jahr 2000 zurück.

Alles

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.