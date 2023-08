Sandhausen. (luw) Das erste Saisonspiel seit dem Abstieg in die Dritte Liga war gerade absolviert, als der SV Sandhausen Opfer von Einbrechern geworden ist. Wie die Polizei mitteilt, haben unbekannte Täter am Sonntag um 9 Uhr einen "Fanshop-Anhänger" in der Jahnstraße am Stadion des Clubs aufgebrochen. Sie nahmen mehrere Regenjacken, eine Tastatur und eine Kasse mit.

SVS-Sprecher Kim Rileit erklärte auf RNZ-Nachfrage, dass normalerweise im Rahmen von Heimspielen aus dem Anhänger heraus Fanartikel verkauft werden. Da während der Sommerpause aber quasi nichts darin gelagert wurde und das erste Saisonspiel am Samstag auswärts stattfand, dürften die Täter von ihrer Beute wohl eher enttäuscht gewesen sein.

Laut Rileit geht man von einem Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich aus. Videoaufzeichnungen wurden laut Polizei gesichert und werden derzeit ausgewertet. Zeugenhinweise werden unter Telefon 0 62 22 / 5 70 90 entgegengenommen.