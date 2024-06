Meckesheim. (luw) Es ist ein eigentlich rundum begrüßenswertes Angebot, das rund um die Uhr die Versorgung mit regionalen Produkten ermöglicht – doch jetzt haben das zwei unbekannte Täter schamlos ausgenutzt: Sie warfen ein paar Cent in die Kasse des "Eier-Häusels" vom Bauernhof Müller und nahmen dafür Eier im Wert von rund 50 Euro mit. Eva-Maria Müller, die dieses Häuschen in der Prof.-Kehrer-Straße betreut, hat ein Überwachungsvideo von der Tat aufgenommen. Nun hofft sie, dass die Polizei sie findet.

"Wir hatten schon öfter solche Diebstähle, da ging es aber um kleinere Mengen", berichtet Müller im Gespräch mit der RNZ. Eine oder zwei Schachteln pro Woche würden immer mal wieder fehlen. Deswegen habe sie schon vor einiger Zeit eine Überwachungskamera im Innern des "Häusels" installiert.

"Mir ist das eigentlich auch unangenehm, unsere Kunden so zu filmen", sagt sie – aber dieser jüngste Fall habe einmal mehr gezeigt, dass dies notwendig sei. Zugleich gesteht sie, dass sie auch auf eine abschreckende Wirkung der Kamera gehofft habe. In diesem Fall aber vergeblich.

Das System des Eier-Häusels ist denkbar einfach: In dem stets geöffneten kleinen Holzhäuschen gibt es frische Eier vom Bauernhof, der nahe des Industriegebiets am Petersberg neben Hühnern auch Kühe hält und Ackerbau betreibt. Mit Schildern wird deutlich gemacht, dass diese Eier natürlich nicht kostenlos sind, sondern für einen festen Betrag erhältlich sind, der wiederum in eine abschließbare Kasse geworfen werden muss.

Laut Müller, die den Bauernhof nach eigenen Worten nebenberuflich gemeinsam mit ihren Eltern schon in fünfter Generation betreibt, kostet die "gängige Zehner-Schachtel" mit Eiern vier Euro.

Auf dem Überwachungsvideo ist nun der bisher gravierendste Diebstahl festgehalten. "Ich gehe davon aus, dass die Täter sich das vorher gezielt ausgeguckt haben", erklärt die 37-Jährige, die hauptberuflich als Vermessungstechnikerin beim Landratsamt arbeitet. "Die sind zu zweit mit geöffneten Rucksäcken in das Häuschen gegangen, haben ein paar Centstücke in die Kasse geworfen, schnell genau 13 Schachteln in die Rucksäcke gepackt und sind gleich wieder rausgegangen."

Müller betont, dass sie keine rassistischen Vorurteile schüren, sondern einfach nur die Täter finden will: Sie berichtet, dass die Täter auf dem Video eine fremde Sprache sprechen, die "osteuropäisch" klinge. Einer von ihnen habe einen dunkelgrünen Kapuzenpullover mit lila-pinkem Rucksack getragen, der andere Mann sei schwarz-grau gekleidet gewesen und habe eine Umhängetasche sowie einen Rucksack dabei gehabt.

Über Facebook habe sie diese Beschreibung geteilt, aber noch keine hilfreichen Hinweise erhalten. Inzwischen habe sie auch den Polizeiposten Meckesheim eingeschaltet, sagt sie.