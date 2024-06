Edingen-Neckarhausen. (fer) "Wenn wir keine neuen Mitglieder gewinnen können, ist unser Verein zum Sterben verurteilt", mahnte die Vorsitzende der Sängereinheit Edingen, Erika Keller, bei der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim Friedrichshof. Mit verschiedenen Aktionen will man dem Mangel an aktiven Sängern und Sängerinnen entgegenwirken. Noch ist Edingens ältester Verein singfähig. Das gilt sowohl für den Gemischten- als auch für den Frauenchor. Außerdem leistet die Sängereinheit einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben im Ort.

In ihrem kurzen Rückblick erinnerte Keller an verschiedene Aktivitäten, etwa die Teilnahme am Festumzug im Verlauf der 1250-Jahr-Feier Neckarhausens, an das "Offene Singen" am Treppenabgang hinter dem Rathaus, der internen Feier zum 25-jährigen Bestehen des Frauenchors sowie die Teilnahme an verschiedenen Sängerfesten.

Die Weihnachtsfeier mit Ehrungen hatte in Eigenregie stattgefunden, da die Gaststätte zu diesem Zeitpunkt nicht bewirtschaftet war. Nachdem sich das Wirtsehepaar Müller nach 20 Jahren verabschiedet hatte, kostete die Suche nach neuen Pächtern "wirklich viel Kraft und Energie", gestand die Vorsitzende.

Nach mehreren Fehlschlägen konnte die Sängereinheit mit Janja und Marko Bakula ein neues Pächterpaar gewinnen. Anschließend begannen die umfangreichen Renovierungsarbeiten, sowohl im Lokal mit der Demontage des alten und der Anlieferung eines neuen Kühlhauses als auch in der dazugehörigen Wohnung der Wirtsleute. "Die Gesamtkosten der Renovierung belaufen sich auf rund 33.000 Euro", informierte Keller. Angesichts dieser Ausgaben freute man sich über die positive Finanzlage, die Kassiererin Gerti Häfner verkündete. Kassenprüfer Alfred Stroch attestiere eine ordnungsgemäße und sorgfältige Kassenführung, worauf die Vorstandschaft entlastet wurde.

Der langjährige Revisor verabschiedete sich von seinem Amt in der Hoffnung, dass die Sängereinheit weiterhin ein fester Bestandteil des lokalen Kulturlebens bleiben wird. Bei den Neuwahlen im Anschluss nahm die Versammlung mit großem Bedauern das Ausscheiden der bisherigen Zweiten Vorsitzenden Elisabeth Müller zur Kenntnis. Der Aufruf von Wahlleiterin Brigitte Walther zur Neubesetzung blieb ohne Erfolg und der Posten vakant.

Schriftführerin Marie-Theres Fraas wurde für zwei weitere Jahre in ihrem Amt bestätigt. Alle anderen Posten in der erweiterten Vorstandschaft konnten neu besetzt beziehungsweise ihre bisherigen Amtsinhaber bestätigt werden. Außerdem beteiligte sich die Sängereinheit mit einem Infostand am "Tag der Vereine" am 15. Juni. Neben dem "Offenen Singen" im Juli unterhalb der Rathaus-Treppe wird es möglicherweise einen Singnachmittag im Biergarten des Friedrichshofs geben. Anton Brandner regte zudem ein "Bürgersingen" wie in Heidelberg an. Bereits terminiert ist das Chor-Projekt "Evergreen trifft Musical" für das spätestens Anfang des Jahres 2025 Projektsänger gesucht werden.

"Wenn wir gar nix machen, haben wir schon verloren", hoffte die Vorsitzende auf Zuspruch. Aktuell zählt die Sängereinheit insgesamt 38 aktive und 82 passive Mitglieder. Eine besondere Ehrung wurde abschießend den ehemaligen Wirtsleuten Petra und Manfred Müller zuteil. "Es waren 20 unermüdliche Jahre, in denen sie das Vereinsheim mit viel Einsatz und Engagement bewirtschaftet haben", so Keller. Als Zugabe zu den Präsenten gab es noch drei Liedbeiträge unter der Leitung von Peny Bauer als klangvolles Dankeschön.