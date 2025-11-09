Von Edda Nieber

Edingen-Neckarhausen. Vielleicht erinnern Sie sich: Es war kurz vor Ostern, als zum ersten Mal von den Küken meiner Zwerg-Seiden- und Zwerg-Friesenhühner in der RNZ zu lesen war. In den darauffolgenden Wochen habe ich Sie mitgenommen auf die faszinierende Reise vom Ei zum Küken, Sie eingeführt in die Welt der Kleintierzucht, die mich seit gut acht Jahren in